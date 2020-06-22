Вибух на Позняках: Шмигаль очікує від столичної влади оцінку збитків

Київська влада має визначити і надати уряду суму збитків, завданих внаслідок вибуху в житловому будинку на столичних Позняках, з метою надання компенсації постраждалим.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється на Урядовому порталі.

"До наступного засідання комісії ТЕБ і НС очікую наступних кроків: звіту про хід та завершення рятувальних робіт, оцінки Київською міською владою повної суми збитків та розрахунку необхідної суми компенсації, а також чіткої аргументації щодо можливості та необхідності застосування механізму співфінансування виплат компенсації", - заявив Прем'єр-міністр.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив членам комісії, що в результаті вибуху було пошкоджено конструкції будівлі. Як наслідок, без житла залишились 125 людей, які мешкали в 40 квартирах однієї з секцій будинку. За попередніми даними, загрози для інших секцій будинку немає.

За словами міського голови, частина людей переночували у родичів та знайомих, решта зараз тимчасово відселені в інтернат на Харківському шосе, де вони були забезпечені всім необхідним. За попередньою версією, причиною надзвичайної ситуації став вибух газоповітряної суміші.

Попередньо комісією ухвалено рішення розглянути питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла коштом резервних фондів держави та міста.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули троє людей, ще п’ятеро травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).