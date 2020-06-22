Рятувальники планують до вечора розібрати завали після вибуху на Позняках – Геращенко

Рятувальники планують до вечора повністю завершити роботи з розбору завалів у багатоповерхівці Києва, де в неділю вранці стався вибух.

Про це в Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Рятувальники продовжують цілодобово, вручну, ризикуючи своїм життям, розбирати завали для того, щоб врятувати життя людей. До вечора планується повністю завершити ці роботи», - написав він.

За словами Геращенка, секція 10-поверхового будинку із 40 квартир, в якій стався вибух, на думку експертів, відновленню не підлягає, її доведеться демонтувати без загрози для безпеки сусідніх секцій житлового будинку.

Геращенко зазначив, що на цей час несучий каркас тримається лише спецтросам, що скріплюють плити, які розійшлися в різні боки. «Вчора, для того щоб уникнути подальшого обвалу будинку, рятувальникам довелося провести ці троси через квартири, безпосередньо не постраждали під час вибуху, що викликало необгрунтовано агресивну реакцію окремих мешканців, які втратили від горя контроль над собою», - нагадав він.

«Зараз на засіданні державної комісії з питань надзвичайних ситуацій позитивно вирішується питання про виділення коштів на придбання житла для всіх мешканців, які втратили свої квартири в результаті надзвичайної ситуації. Це 40 квартир секції, що вибухнула. Деталі будуть в офіційних повідомленнях пресслужби КМУ», - уточнив Геращенко.

Він повідомив, що станом на зараз з-під завалів витягли тіла трьох загиблих мешканців будинку. «Ймовірно, під завалами можуть знаходитися двоє чоловіків 1967 і 1976 років народження, мешканців цього будинку», - уточнив заступник міністра.

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Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 в Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші, який не спричинив горіння. В результаті вибуху сталося руйнування п'ятого, шостого, сьомого і восьмого поверхів.

Троє людей загинули, п'ятеро — травмовані.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС і співробітники Національної поліції.

За фактом вибуху в будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в Києві прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв ситуацію під особистий контроль.