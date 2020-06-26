Київ виплатить постраждалим від вибуху на Позняках додаткову допомогу

Київ, окрім матеріальних компенсацій, надасть додаткову грошову допомогу всім постраждалим жителям будинку на Позняках, де стався вибух.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Facebook.

«Нам у дуже стислі терміни треба вирішити багато питань. Ви знаєте, що міська влада виділила матеріальну допомогу постраждалим жителям від 50 до 100 тисяч гривень. Також ми ухвалили рішення надати разом із фондом «Майбутній Київ» додаткову матеріальну допомогу готівкою - за заявами кожного з постраждалих. Ці гроші потрібні людям на відновлення документів та на речі першої необхідності. Вже завтра вони зможуть отримати ці кошти», - поінформував Кличко.

Він зазначив, що Київ готовий за кошти міського бюджету зробити ремонти в квартирах, які отримають постраждалі жителі.

«Ми зробимо ремонти у нових квартирах для постраждалих жителів. Як тільки вони отримають ключі, ми готові це зробити. Для того, аби якомога швидше люди змогли повернутися до нормального життя», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без подальшого горіння. Внаслідок вибуху відбулося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. 16 квартир зруйновані, ще 40 пошкоджені. Вночі 23 червня рятувальники знайшли тіло п'ятого загиблого внаслідок вибуху.