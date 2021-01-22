На Чернігівщині через мінеральні добрива вимирають зайці

Через застосування в сільському господарстві різноманітних мінеральних добрив на Чернігівщині поменшало зайців.

Про це повідомляє управління лісового та мисливського господарства (ОУЛМГ) в Чернігівській області, передає кореспондент Укрінформу.

"Мисливці констатують, що, на жаль, в угіддях значно поменшало зайців. Це пояснюється застосуванням у сільському господарстві усіляких мінеральних добрив, що негативно позначається на популяції зайця-русака", - ідеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що більшає дикого кабана. Кілька років тому через африканську чуму його майже знищили, проте зараз популяція відновлюється. Особливо в Корюківському, Коропському та Ріпкинському районах. Найбільше диких кабанів помічено в мисливських господарствах, що межують із Мезинським національним природним парком.

В ОУЛМГ додають, що з 1 лютого, відразу після закінчення сезону полювання на копитних та хутрових звірів, у мисливських господарствах області почнуть рахувати тварин. Робитимуть це цілий місяць.

У мисливських господарствах рахуватимуть звірів / Фото: chernigivlis.gov.ua