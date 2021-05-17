На Кінбурнській косі розквітло найбільше в Європі поле диких орхідей

На Миколаївщині в регіональному ландшафтному парку (РЛП) "Кінбурнська коса" зацвіло найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей. Його площа сягає понад 60 гектарів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі заповідника.

"В цьому році орхідеї зацвіли трохи пізніше, ніж зазвичай. Але саме цими днями насолодитися цією красою можна повною мірою", – розповіли в РЛП.

Там також зазначили, що ще до початку цвітіння орхідей служба держохорони парку провела маркування "Орхідного поля" для недопущення знищення рослин. Охоронці просять не їздити й не ходити по орхідеях, не рвати та не копати їх. Адже на присадибних ділянках вони рости не будуть, для них потрібен особливий мікроклімат.

У період цвітіння заборонено випасати на "Орхідному полі" худобу, коней, віслюків.

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Орхідеї (зозулинці) навесні стають справжньою окрасою Кінбурнського півострова. "Орхідне поле" прилягає до озер Черніне і Черепашине. Щільність квітів місцями сягає тут до 100 рослин на квадратний метр.

Саме на півострові найбільше скупчення цих квітів в Україні та Європі. Усі види наземних орхідей, які ростуть на косі, занесені до Червоної книги України.

Фото: РЛП "Кінбурнська коса"