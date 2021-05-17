На Херсонщині оприлюднили календар туристичних подій на 2021 рік

У Херсонській області для туристів підготували календар подій та тематичних заходів на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Мистецькі та театральні фестивалі, джазові концерти, ярмарки та змагання. У 2021 році Херсонщина дивує різноманіттям туристичних подій та тематичних заходів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що календар оновило управління туризму та курортів обласної державної адміністрації.

У календарі наведено перелік заходів, проведення яких заплановане впродовж цього року. Кожний пункт переліку супроводжується стислою характеристикою та контактами організаторів заходу.

Серед заходів заплановані, зокрема, фестивалі "Джаз над морем", "Купальські зорі", фестиваль повітроплавання "Кольорове небо", мотофестиваль "Тачанка", фестивалі "Чорноморські ігри", "Український кавун – солодке диво", кулінарний фестиваль "Смаженого бичка", фестиваль української та німецької культури "Кронау-фест" та інші заходи.