На Херсонщині ознакували туристичний маршрут «Маяки Джарилгача»

Острів Джарилгач у Херсонській області готовий приймати шанувальників активного відпочинку – тут ознакували шлях активного туризму «Маяки Джарилгача».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Напередодні літнього туристичного сезону 2021 року співробітники Національного природного парку «Джарилгацький» повністю ознакували шлях активного туризму 7715 «Маяки Джарилгача», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що туристичний маршрут «Маяки Джарилгача» включає спостереження за рослинним і тваринним світом острова та відвідування місцевих маяків.

Як повідомляють в ОДА, інформацію про всі туристичні маршрути області можна знайти в Реєстрі шляхів активного туризму.

Читайте також: На Херсонщині готують концепцію розвитку острова Джарилгач

Інформаційне облаштування туристичного маршруту «Маяки Джарилгача» забезпечено на виконання обласної програми «Розвиток туризму та курортів у Херсонській області на 2019-2021роки», йдеться у повідомленні.

Фото: khoda.gov.ua