У Чернівецькому скансені проведуть нічну театралізовану екскурсію

У Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту до Міжнародного дня музеїв 18 травня влаштують нічну театралізовану екскурсію локаціями закладу.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла завідувачка відділу науково-просвітницької роботи та комунікацій скансену Людмила Кучуран.

"Для когось таємниця – це те, як колись жило українське село. Ця нічна екскурсія надасть можливість відвідувачам зазирнути в історію та стати свідком тієї чи іншої епохи. Відчути себе у тому часі відвідувачам допоможуть актори народного театру при Центральному будинку культури", – повідомила Кучуран.

За її словами, дійства відбуватимуться на декількох локаціях музею, серед них – і частування у корчмі. З персонажів, які розважатимуть відвідувачів, будуть мольфар, мельник та інші.

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"Ми підготували й декілька нових персонажів, які додадуть ще більшого колориту цій екскурсії. Але усіх "родзинок" поки що не розкриваємо", – додала працівниця музею.

Крім того, нічна екскурсія матиме музичний і світловий супровід.

Розпочнеться захід 18 травня о 21:00 і триватиме близько двох годин.

Фото: promin.cv.ua