Ужгород під час цвітіння сакур відвідали 60 тисяч туристів

В обласному центрі Закарпаття в період цвітіння сакур побувало близько 60 тисяч мандрівників.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомили в Ужгородській міськраді.

Зазначається, що переважна більшість туристів під час цвітіння сакури провела в місті лише одну добу. Водночас такі мандрівники принесли гарний заробіток місту – зокрема, готельєрам, власникам закладів громадського харчування, розважальних та закладів культури.

У міськраді зауважили, що в період цвітіння сакур цьогоріч в ужгородських готелях фіксували до півтори тисячі туристів на добу.

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За інформацією міськради, наразі в Ужгороді функціонує близько сотні готелів та хостелів. За перший квартал 2021 року в місті зібрали 110 тис. гривень туристичного збору.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч цвітіння сакур на Закарпатті запізнилося на два тижні через аномально холодну весну. Наразі воно іще триває в гірських регіонах Закарпаття, зараз помилуватися сакурами можна на Рахівщині, Тячівщині та Хустщині.