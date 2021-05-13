На Запоріжжі рятувальники перед курортним сезоном обстежують акваторію Азовського моря

У Запорізькій області рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій обстежують акваторію Азовського моря перед початком курортного сезону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

«Кожного року перед початком оздоровчого сезону співробітники ДСНС здійснюють аварійно-рятувальне обслуговування місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, а також рекреаційних зон», – ідеться у повідомленні.

На початку травня рятувальники розпочали роботи з очищення дна та підготовки акваторії Азовського моря до оздоровчого періоду. Роботу виконують водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Запорізькій області.

Станом на 13 травня перевірено 92 пляжі баз відпочинку, очищено більш як 235 тис. кв. м акваторії.

Рятувальники виявляють переважно залишки залізобетонних та металевих конструкцій, а також інше побутове сміття.

У Запорізькій області рятувальники перед курортним сезоном обстежують акваторію Азовського моря / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

У Бердянську роботи з очищення дна та підготовки до оздоровчого періоду проводять співробітники КП Бердянської міської ради «Рятувальна водолазна служба». Перевірено 26 пляжів, очищено 120 тис. кв. м акваторії.

За рахунок штату аварійно-рятувального загону спеціального призначення створені 4 рятувальні пости на узбережжі Азовського моря у Мелітопольському районі та ще один пост у смт Приазовське.

«На озброєнні наших постів 12 рятувальних човнів з потужними двигунами, 2 катери на повітряній подушці МАРС-700, 2 катери типу річка-море UMS-600, 2 плавальних транспортери ПТС-2 та сучасне водолазне спорядження», – наголосили у ДСНС.

За три місяці оздоровчого періоду минулого року на водних об’єктах Запорізької області врятували 199 осіб, з них 46 дітей.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив під час форуму «Україна 30. Безпека держави», що у МВС планують поширити проєкт з аеромедичної евакуації по всій Україні впродовж двох років.