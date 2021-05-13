На Запоріжжі рятувальники перед курортним сезоном обстежують акваторію Азовського моря
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
«Кожного року перед початком оздоровчого сезону співробітники ДСНС здійснюють аварійно-рятувальне обслуговування місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, а також рекреаційних зон», – ідеться у повідомленні.
На початку травня рятувальники розпочали роботи з очищення дна та підготовки акваторії Азовського моря до оздоровчого періоду. Роботу виконують водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Запорізькій області.
Станом на 13 травня перевірено 92 пляжі баз відпочинку, очищено більш як 235 тис. кв. м акваторії.
Рятувальники виявляють переважно залишки залізобетонних та металевих конструкцій, а також інше побутове сміття.
У Запорізькій області рятувальники перед курортним сезоном обстежують акваторію Азовського моря / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ
У Бердянську роботи з очищення дна та підготовки до оздоровчого періоду проводять співробітники КП Бердянської міської ради «Рятувальна водолазна служба». Перевірено 26 пляжів, очищено 120 тис. кв. м акваторії.
За рахунок штату аварійно-рятувального загону спеціального призначення створені 4 рятувальні пости на узбережжі Азовського моря у Мелітопольському районі та ще один пост у смт Приазовське.
«На озброєнні наших постів 12 рятувальних човнів з потужними двигунами, 2 катери на повітряній подушці МАРС-700, 2 катери типу річка-море UMS-600, 2 плавальних транспортери ПТС-2 та сучасне водолазне спорядження», – наголосили у ДСНС.
За три місяці оздоровчого періоду минулого року на водних об’єктах Запорізької області врятували 199 осіб, з них 46 дітей.
Як повідомляв Укрінформ, 13 травня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив під час форуму «Україна 30. Безпека держави», що у МВС планують поширити проєкт з аеромедичної евакуації по всій Україні впродовж двох років.