Ремонт дороги може зірвати початок курортного сезону у Кирилівці – голова селищної ради

У межах програми президента "Велике будівництво" розпочато ремонт автомобільної дороги Т-08-20, що веде до курортної Кирилівки, але чимало відпочивальників не хочуть стояти у заторах та їдуть на інші курорти.

Про це в коментарі Укрінформу сказав голова Кирилівської селищної ради Іван Малєєв.

Ремонт на автодорозі Т-08-20 Якимівка – Кирилівка розпочався 4 травня. Відремонтувати понад 40 км дороги мають до кінця червня.

"Дуже переймаюся через цю дорогу. Якщо ремонт затягнеться, матимемо транспортний колапс. З 15-20 червня розпочнеться масовий заїзд відпочивальників. Якщо ж дорожники не встигнуть до цього часу, то люди не будуть чекати. На травневі свята ми вже мали антирекламу, чимало людей говорили, що "Кирилівка закрита і треба їхати до Генічеська", – зазначив Малєєв.

За словами представника підрядної компанії "Автомагістраль-Південь" Олександра Чорного, роботи проводяться цілодобово, задіяно понад 100 людей та кілька десятків одиниць техніки. На ділянці відкрито реверсний рух.

"Передусім ставиться завдання відкрити рух по основному проїзду до кінця червня. Протяжність ділянки 41,6 км, вартість робіт 633 млн гривень", – додав в.о. керівника Служби автодоріг у Запорізькій області Олег Галич.

Проєкт ремонту передбачає два шари покриття (12 см + 5 см). Дорожники дають три роки гарантії для верхнього шару. Кажуть, що покриття було у вибоїнах та нерівностях, тож затягувати з ремонтом більше було не можна.