Ремонт дороги може зірвати початок курортного сезону у Кирилівці – голова селищної ради

Ремонт дороги може зірвати початок курортного сезону у Кирилівці – голова селищної ради

Укрінформ
У межах програми президента "Велике будівництво" розпочато ремонт автомобільної дороги Т-08-20, що веде до курортної Кирилівки, але чимало відпочивальників не хочуть стояти у заторах та їдуть на інші курорти.

Про це в коментарі Укрінформу сказав голова Кирилівської селищної ради Іван Малєєв.

Ремонт на автодорозі Т-08-20 Якимівка – Кирилівка розпочався 4 травня. Відремонтувати понад 40 км дороги мають до кінця червня.

"Дуже переймаюся через цю дорогу. Якщо ремонт затягнеться, матимемо транспортний колапс. З 15-20 червня розпочнеться масовий заїзд відпочивальників. Якщо ж дорожники не встигнуть до цього часу, то люди не будуть чекати. На травневі свята ми вже мали антирекламу, чимало людей говорили, що "Кирилівка закрита і треба їхати до Генічеська", – зазначив Малєєв.

За словами представника підрядної компанії "Автомагістраль-Південь" Олександра Чорного, роботи проводяться цілодобово, задіяно понад 100 людей та кілька десятків одиниць техніки. На ділянці відкрито реверсний рух.

Читайте також: Дорогу до курортної Кирилівки ремонтують у межах «Великого будівництва»

"Передусім ставиться завдання відкрити рух по основному проїзду до кінця червня. Протяжність ділянки 41,6 км, вартість робіт 633 млн гривень", – додав в.о. керівника Служби автодоріг у Запорізькій області Олег Галич.

Проєкт ремонту передбачає два шари покриття (12 см + 5 см). Дорожники дають три роки гарантії для верхнього шару. Кажуть, що покриття було у вибоїнах та нерівностях, тож затягувати з ремонтом більше було не можна.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-