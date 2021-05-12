МВС посилить заходи безпеки з початком курортного сезону – Яровий

Правоохоронці посилять в Україні заходи безпеки з початком курортного сезону, особливу увагу буде приділено безпеці пасажирських перевезень.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час селекторної наради, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МВС.

«Активний курортний сезон – це період підвищеної небезпеки, особливо на завантажених транспортом українських дорогах. Усі підрозділи МВС повинні бути готові до забезпечення безпеки, потрібно скласти графіки залучення особового складу, визначити особливо небезпечні місця на дорогах, провести превентивну роботу з перевізниками», – поінформував Яровий.

Також перший заступник міністра наголосив на протипожежних заходах.

«Всі ми пам’ятаємо великі лісові пожежі 2020 року. Щоб цього не повторилося, хочу, аби ми дали правильну оцінку, провели навчання і були готові максимально ефективно реагувати на всі події», – зазначив Яровий.

Зі свого боку голова Нацполіції Ігор Клименко сказав, що безпека дітей під час літнього відпочинку – пріоритет Нацполіції на найближчі місяці.

«Ми маємо в межах компетенції убезпечити дітей від впливу кримінального середовища, надзвичайних ситуацій, створити належні умови для безпечних літніх канікул, зокрема, посилити патрулювання в місцях масового відпочинку дітей, організувати безпечне перевезення груп дітей до місць оздоровлення, а також під час екскурсій. Як показує практика, основна причина загибелі дітей на воді – відсутність належного контролю. Поліцейські разом з рятувальниками мають посилити превентивну роботу із запобігання надзвичайним подіям, не забувати про проведення інформаційної кампанії», – наголосив глава НПУ.

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Клименко також зазначив, що наразі проведена превентивна робота щодо безпеки дорожнього руху, і це дало змогу в святкові дні на 12% зменшити кількість загиблих та травмованих унаслідок ДТП.

Від початку року на дорогах загинуло 785 осіб, що на 17% менше, ніж за аналогічний період торік, сказав очільник Нацполіції.

А командувач Національної гвардії Микола Балан наголосив, що особливу увагу під час курортного сезону потрібно звернути на узбережжя біля проведення Операції об’єднаних сил та околицях.