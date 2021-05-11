МВС розробило проєкт Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України

У Міністерстві внутрішніх справ наразі вже розроблено проєкт Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На виконання затвердженої Президентом Володимиром Зеленським Стратегії національної безпеки ми розробили проєкт Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України. У цьому проєкті сформована візія розвитку цього надважливого сегменту — безпеки. Це великий програмний документ, який буде в доступі, який обговорюється і дасть можливість системно, крок за кроком, збудувати потужний і злагоджений механізм, що відповідає викликам сьогодення”, - сказав Аваков.

Він уточнив, що основна мета міністерства - створення безпечного середовища для кожного українця, у якому забезпечені права людини і захищені кордони країни, де надається швидкий і якісний поліцейський сервіс, і де буде ефективна допомога у разі надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, Національна поліція, ДСНС, Дежприкордонслужба і Нацгвардія, за очікуваннями Міністерства внутрішніх справ, цьогоріч отримають 28 гелікоптерів Airbus.