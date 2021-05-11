Аваков розповів, які служби цьогоріч отримають гелікоптери Airbus
Про це глава МВС Арсен Аваков заявив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми продовжуємо реалізовувати спільний з нашими французькими партнерами проєкт щодо єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Нацполіція, НГУ, ДСНС тА ДПСУ тільки цьогоріч поповняться 28 гелікоптерами Airbus, наразі триває підготовка пілотів і техніків”, - сказав Аваков.
Він зазначив, що у МВС серед планів на цей рік — розгорнути у місті Ніжин Чернігівської області інфраструктуру обслуговування авіаційної техніки МВС, там будуть обслуговуватися гелікоптери ДСНС, прикордонників, НГУ та поліції.
“У перспективі цей майданчик стане центром технічного обслуговування гелікоптерів для інших галузей українського народного господарства та наших європейських партнерів”, - уточнив міністр.
Він нагадав, що наприкінці 2020 року на баланс НПУ було передано гелікоптерний майданчик у Каневі Черкаської області, і на його базі було створено центр авіаційного забезпечення НПУ.
Глава МВС додав, що у рамках міжнародного договору із Францією триває активна співпраця і щодо посилення морської безпеки та охорони кордонів України, і завдяки цьому проєкту прикордонники отримають сучасні катери, а промисловість України — технології щодо їх подальшого виробництва.
“Французькі партнери вже будують 2 катери для прикордонників, і їх поставка очікується у поточному році. Українські корабели отримають досвід кооперації та доступ до сучасних світових технологій виробництва швидкісних суден. Локалізація до 30 відсотків виробництва буде здійснена на судобудівному заводі “Нібулон” у Миколаєві”, - поінформував він.
Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що уже у квітні на постійне чергування на Львівщині заступає льотна бригада Авіаційної системи МВС, а до осені такі пункти запрацюють по всій країні.