Аваков розповів, які служби цьогоріч отримають гелікоптери Airbus

Національна поліція, ДСНС, Дежприкордонслужба і Нацгвардія цьогоріч отримають 28 гелікоптерів Airbus.

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми продовжуємо реалізовувати спільний з нашими французькими партнерами проєкт щодо єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Нацполіція, НГУ, ДСНС тА ДПСУ тільки цьогоріч поповняться 28 гелікоптерами Airbus, наразі триває підготовка пілотів і техніків”, - сказав Аваков.

Він зазначив, що у МВС серед планів на цей рік — розгорнути у місті Ніжин Чернігівської області інфраструктуру обслуговування авіаційної техніки МВС, там будуть обслуговуватися гелікоптери ДСНС, прикордонників, НГУ та поліції.

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“У перспективі цей майданчик стане центром технічного обслуговування гелікоптерів для інших галузей українського народного господарства та наших європейських партнерів”, - уточнив міністр.

Він нагадав, що наприкінці 2020 року на баланс НПУ було передано гелікоптерний майданчик у Каневі Черкаської області, і на його базі було створено центр авіаційного забезпечення НПУ.

Глава МВС додав, що у рамках міжнародного договору із Францією триває активна співпраця і щодо посилення морської безпеки та охорони кордонів України, і завдяки цьому проєкту прикордонники отримають сучасні катери, а промисловість України — технології щодо їх подальшого виробництва.

“Французькі партнери вже будують 2 катери для прикордонників, і їх поставка очікується у поточному році. Українські корабели отримають досвід кооперації та доступ до сучасних світових технологій виробництва швидкісних суден. Локалізація до 30 відсотків виробництва буде здійснена на судобудівному заводі “Нібулон” у Миколаєві”, - поінформував він.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що уже у квітні на постійне чергування на Львівщині заступає льотна бригада Авіаційної системи МВС, а до осені такі пункти запрацюють по всій країні.