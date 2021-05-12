Кам’янець-Подільський у «Ніч музеїв» запрошує на безкоштовні екскурсії

Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник 15 травня, під час міжнародної акції «Ніч музеїв», влаштує безкоштовні екскурсії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті закладу.

«У межах відзначення Міжнародного дня музеїв запрошуємо приєднатися до Міжнародної акції «Ніч музеїв» 15 травня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 18:00 до 22:00 всі охочі зможуть безкоштовно відвідати зали галереї мистецтв. Через карантинні обмеження туди впускатимуть по 20 осіб.

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Окрім того, з 20:00 до 23:00 безкоштовним буде вхід до Старого замку, де є нагода ознайомитися з ремісничим містечком, пекарнею, тканням гобеленів.

Упродовж дня у Кам’янці-Подільському також проводитимуть групові безкоштовні екскурсії Старим містом.