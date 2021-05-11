Біля Івано-Франківська відкрили відпочинкову зону з краєвидом 8 карпатських вершин

Біля Івано-Франківська відкрили туристичні локації на Вовчинецькому пагорбі. Звідси можна побачити 8 вершин Карпатських гір.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Частина локацій на Вовчинецькому пагорбі офіційно відкрита для відвідувачів. Жителі отримали зручну інфраструктуру для організації активного відпочинку всього за декілька кроків від міста. З вже готових локацій відкривається чудовий краєвид на наше місто та в ясну погоду можна побачити аж 8 вершин Карпатських гір», – йдеться в повідомленні.

Тут очікують, що ця відпочинкова зона стане найбільш популярною для поціновувачів стильних фото і обіцяють незабаром відкрити ще частину локацій на пагорбі.

Відомо, що створення локацій на Вовчинецькому пагорбі здійснюється в межах проєкту «Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону» і впроваджується завдяки Дунайській транснаціональній програмі, що фінансується з фондів ЄС.

Вовчинецький пагорб — частина Покутської височини, що сягає 300—350 м над рівнем моря, з похилими схилами та плоскою поверхнею. Займає площу 30 га. Розташований на північному сході від Івано-Франківська, біля села Вовчинець. Комплексна пам'ятка природи місцевого значення «Вовчинецькі гори» — система горбів з цікавими відслоненнями, вкритими розмаїтою лучно-степовою рослинністю.

Фото: Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради