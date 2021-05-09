Фотоподорож: кам’яне перевесло Тернопільщини

Сюди й пропонуємо здійснити віртуальну подорож разом із кореспондентом Укрінформу в Тернопільській області.

«Плебанівський міст вважається одним із кращих зразків європейського мостобудування. Він входить до 12 шедевральних віадуків України та світу, визначених кілька років тому популярним сайтом GOtoWORLD. Збудований цей граціозний міст під керівництвом італійських та австрійських інженерів наприкінці XIX ст., коли на цій території була Австро-Угорська імперія», – розповів тернопільський історик Леон Городиський.

Граціозну споруду завдовжки понад 100 м та заввишки 30 м зводили із каменю-пісковику, який добували в околицях, зокрема у селі Застіноче. Нарізали камінь окремими блоками і звозили до Плебанівки. Робили глибокі фундаменти, на яких дуже ретельно майстри-каменярі з усієї округи припасовували ці кам’яні блоки та й так, що лезо ножа між ними не пролазило.

Арковий стиль конструкції моста у Плебанівці обрали не випадково. Адже саме така форма посилює надійність довжелезного віадука, збільшуючи термін його експлуатації.

Щодо подальшої історії Плебанівського моста, то його значно пошкодили під час Першої світової війни, відбудовувався він за часів Другої Речі Посполитої у 20-х роках минулого століття, у роки Другої світової його бомбардувала німецька авіація, але бомби дивом не влучали в цю дев’ятиаркову споруду.

Нині Плебанівський віадук – одна із туристичних «родзинок» Тернопільщини. Цікаво, що його багато хто порівнює з віадуком із фільмів про Гаррі Поттера, через який поїзд із головними героями їхав до Гоґвортса.