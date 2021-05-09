Фотоподорож: кам’яне перевесло Тернопільщини

На околиці села Плебанівка, поблизу міста Теребовля, можна побачити міст – справжнє архітектурне диво, яке іноді називають кам’яним перевеслом Тернопільщини.
Сюди й пропонуємо здійснити віртуальну подорож разом із кореспондентом Укрінформу в Тернопільській області.
«Плебанівський міст вважається одним із кращих зразків європейського мостобудування. Він входить до 12 шедевральних віадуків України та світу, визначених кілька років тому популярним сайтом GOtoWORLD. Збудований цей граціозний міст під керівництвом італійських та австрійських інженерів наприкінці XIX ст., коли на цій території була Австро-Угорська імперія», – розповів тернопільський історик Леон Городиський.
Ще одна особливість віадука – його зображення є на поштовій марці. Три роки тому її було визнано найкращою поштовою маркою України, яка взяла участь у філателістичному конкурсі 2018 EUROPA.
До фіналу конкурсу, крім України, пройшли ще 9 країн – Бельгія, Фінляндія, Греція, Молдова, Норвегія, Сербія, Іспанія, Швеція і Швейцарія. Українська марка посіла друге місце, ставши однією з найкращих в Європі.