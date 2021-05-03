Фотоподорож: «Український Єрусалим» на Тернопільщині

Серед тисяч місць на планеті є особливі, куди прагнуть потрапити християни-паломники та мільйони туристів у час світлого свята Воскресіння Христового.

Зробити це нині для багатьох неможливо. Пандемія стримує туристичні потоки до окремих локацій, зокрема й до святих місць. Щоб бодай віртуально відчути енергетичну силу таких сакральних об’єктів, пропонуємо здійснити фотомандрівку до духовного центру «Зарваниця», де три роки тому освятили унікальний комплекс копій споруд Святої Землі.

«Задля того, щоб відчути Божу присутність і наблизити до сердець місця духовної сили, де колись Ісус Христос ніс слово світла, проповідував, страждав, помер, а на третій день воскрес, і збудували цей комплекс. Він – духовна оаза, що нагадує кожному стражденний шлях життя Ісуса Христа», – розповів кореспонденту Укрінформу священник духовного центру, що в селі Зарваниця, Микола Медюх.

За його словами, ідея будівництва такої сакральної пам’ятки народилася під час відвідування делегації вищих духовних осіб Тернопільщини копії Гробу Господнього у місті Айхштет, що у Німеччині. Саме там і виникла думка звести спочатку копію Гробу Господнього у Зарваниці.

Над реалізацією задуму працювала велика група ентузіастів – як духовенства, так і українських митців, архітекторів, каменярів, будівельників, мирян. Потім вирішили продовжити будівництво й створити цілісний комплекс споруд, який назвали «Українським Єрусалимом».

«Нині до комплексу споруд входять Левові ворота (ворота святого Стефана), Гетсиманський сад (Гетсиманія), Сходи покаяння (Святі сходи), Голгофа, Гріб Господній, Камінь Помазання, купіль Витезда, Вежа Давида. Звичайно, тут неможливо було відобразити буквально усі святині Єрусалиму. Просто облаштували певні образи-символи, які нагадують паломникам про біблійні місця», – зазначив отець Микола.

Фото: Олександра Бутова, Укрінформ