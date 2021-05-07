Тюльпан-морозиво й рідкісний цвіт агави: запорізький ботсад відновлює роботу

Тюльпан-морозиво й рідкісний цвіт агави: запорізький ботсад відновлює роботу

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Укрінформ
Запорізький міський дитячий ботанічний сад відновить роботу з 8 травня. Тут розпустилися понад сотня сортів тюльпанів, сакура, магнолія та агава, яка розцвіла вперше за 20 років.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Запорізький міський ботанічний сад "пішов" на карантин 3 квітня. Понад місяць співробітники наводили лад на території і готували рослини. Приймати гостей будуть вже з 8 травня.

"Для нас карантин був у "плюс": ми максимально підготували територію, зробили "стрижки" деревам, формували рослини. Цього року все почало цвісти на 2 тижні пізніше, ніж торік. Були дощі, сонця було мало", – розповіла методист ботсаду Дар'я Ковальова.

Відвідувачі ще зможуть помилуватися "парадом" тюльпанів. У колекції запорізького ботсаду налічується понад сотня сортів: з-поміж незвичайних – тюльпан-морозиво (Ice Cream), чорний тюльпан.

Запорізький ботсад відновлює роботу / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

"Ми щороку створюємо нові композиції та змінюємо локації. У нас є тюльпани на високих ніжках і низькорослі, ранні та пізні. Ми комбінуємо рослини, щоб подовжити період цвітіння", – додала Ковальова.

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Цього року в саду вперше за 20 років зацвіла агава, причому водночас два сорти – "Королева Вікторія" та агава фуркроїдна. Ця квітка все своє життя готується до цвітіння.

Як повідомили співробітники ботсаду, триває робота зі спорудження нової теплиці для тропічних рослин.

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