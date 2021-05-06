У Хмельницькому презентували вебдодаток про візуальну історію міста

Новий вебдодаток «Візуальна історія Хмельницького» познайомить з історією міста, існуючими та втраченими будівлями, а також покаже їхні фото, мапи і плани міста різних періодів.

Про це під час презентації застосунку розповів консультант із впровадження політики відкритих даних, аналітик видання Texty.org.ua Денис Губашов, передає кореспондент Укрінформу.

«Вебдодаток «Візуальна історія Хмельницького» сприятиме популяризації історії міста та його культури. Сама візуалізація створена на основі набору відкритих даних про будівлі, які розташовані в місті, а також інформації про пам’ятки місцевого значення із порталу відкритих даних міста Хмельницького та сайту Міністерства культури. Додаток розповідає про останні 200 років історії міста, але паралельно є інформація про перші поселення, які з’являлися на території Хмельницького», – зазначив Губашов.

Вебдодаток представлений у форматі інтерактивної мапи міста з текстовим супроводом про його історію. Текст треба прокручувати, а підсвічені у ньому об’єкти можна побачити на мапі. До деяких із них є короткі довідки та фотографії. Крім того, втрачені будівлі позначені на мапі жовтим кольором. Додаток дасть змогу побачити особливості забудови Хмельницького у різні періоди історії.

Як зауважив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин, вебдодаток «Візуальна історія Хмельницького» допоможе популяризувати історію міста серед його жителів і туристів. За його словами, у застосунку є інформація про понад 2000 збережених та втрачених пам’яток міста.

Вебдодаток можна знайти на сайті Хмельницької міської ради у розділі «Туристу» або на сайті Texty.org.ua у розділі «Журналістика даних».