На Кіровоградщині проведуть фестиваль для збереження Гайворонської вузькоколійки

У місті Гайворон на Кіровоградщині 21-22 травня проведуть GOODoK FEST для збереження вузькоколійки, яка працювала тут з початку минулого століття.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Гайворонської міської територіальної громади.

У програмі фестивалю – виставка раритетної залізничної техніки, театралізоване ретродійство, фотопленер, виставки, концентри та святкове частування. Докладніше із запланованими заходами можна ознайомитися на сайті або переглянувши відеоанонс, підготований міськрадою.

До фестивалю оголосили також конкурс на найкращий авторський вірш «Залізниця об’єднує долі».

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року до громади запрошували представників обласної та місцевої влади, щоб продемонструвати туристичний потенціал вузькоколійки з метою недопущення її ліквідації як складової «Укрзалізниці». Адже з початком карантину у березні 2020 року пасажирський вузькоколійний потяг Гайворон – Рудниця – Гайворон перестав курсувати, і навіть коли обмеження на рух поїздів зняли, єдиний в Україні паротяг «кукушка» не відновив рух. Охочі могли проїхати паротягом «ГР-280» з Гайворона до Бершаді.