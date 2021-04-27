У Ворохті розповіли, від чого лікує місцеве повітря

У селищі Ворохта на Івано-Франківщині повітря має терапевтичний ефект. Тому тут радять відпочивати людям, які страждають на безсоння, нервові розлади та хвороби органів дихання.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла головний спеціаліст відділу туризму, зовнішніх зв'язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради Наталія Блага.

«Ворохта й Татарів – як ковток свіжого повітря. Не дарма ж кажуть, що тут у нас, навіть повітря лікує. Надзвичайними цілющими властивостями і чистотою повітря вирізняються хвойні ліси. У них особливо легко дихається. Крім великої кількості фітонцидів і аероїонів, повітря тут наповнено чудовим ароматом хвойної смоли. Фітонциди мають позитивний вплив на імунну систему, дихання і кровообіг, а також пригнічують розмноження хвороботворних бактерій. Для людей, які страждають безсонням, різними нервовими розладами, захворюваннями органів дихання, – таке повітря просто необхідне, як найперший лікувальний засіб», – розповідає Блага.

За її інформацією, саме прогулянки на свіжому повітрі найпопулярніші у Ворохтянській територіальній громаді.

«Летючі речовини, які виділяє хвоя сосни, кедра, ялиці, смереки, ялівцю, позитивно впливають на організм: заспокоюється нервова система, знімається втома і напруга, збільшується життєва ємність легенів», – зазначає головний спеціаліст відділу туризму, зовнішніх зв'язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради.

Ворохтянська тергромада розташована на території Карпатського національного природного парку. Ця місцевість пронизана різноманітними пішохідними маршрутами, еколого-пізнавальними стежками та велосипедними маршрутами різних рівнів складності. Окрім того, тут гостям пропонують кінні прогулянки та екскурсії на квадроциклах.

«На території громади функціонує багато садиб зеленого туризму, які мають просторі подвір’я з альтанками, лавами, мангалами. Люди можуть спокійно проживати з родинами та перебувати на повітрі без масок», – запевняє Блага.

Вона зауважила, що ціни на відпочинок у садибах Ворохтянської громади залишилася на рівні торішніх. Орієнтовно, 150-300 грн на добу з особи. Власники вже приймають замовлення на відпочинок у період травневих свят та літніх вакацій.

Ворохта і Татарів – кліматичні курорти на річці Прут. Ворохта розташована на висоті 850 метрів над рівнем моря, а Татарів – на висоті 750 метрів.