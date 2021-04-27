Краєзнавець із Тернопільщини знайшов в архівах план костелу та монастиря XVIII століття

Давні креслення костелу та монастиря XVIII ст. у місті Збараж, що на Тернопільщині, відшукав краєзнавець Руслан Підставка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Львові опрацьовував архівні документи польського галицького історика, архівіста Олександра Чоловського, датовані 1816-1817 роками. Досліджую історію гімназії фундації Потоцьких, що розташовувалася у будівлях давнього монастиря у Збаражі, відшукав низку цікавих документів про її закриття у 1816 році австрійською владою. Та особливо цінною знахідкою виявилися план та архітектурний переріз костелу святого Антонія і монастиря отців бернардинів. Детальне вивчення цих креслень – справа професійних архітекторів», – розповів Підставка.