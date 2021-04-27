Краєзнавець із Тернопільщини знайшов в архівах план костелу та монастиря XVIII століття

Краєзнавець із Тернопільщини знайшов в архівах план костелу та монастиря XVIII століття

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Укрінформ
Давні креслення костелу та монастиря XVIII ст. у місті Збараж, що на Тернопільщині, відшукав краєзнавець Руслан Підставка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Львові опрацьовував архівні документи польського галицького історика, архівіста Олександра Чоловського, датовані 1816-1817 роками. Досліджую історію гімназії фундації Потоцьких, що розташовувалася у будівлях давнього монастиря у Збаражі, відшукав низку цікавих документів про її закриття у 1816 році австрійською владою. Та особливо цінною знахідкою виявилися план та архітектурний переріз костелу святого Антонія і монастиря отців бернардинів. Детальне вивчення цих креслень – справа професійних архітекторів», – розповів Підставка.

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За його словами, вже вдалося встановити призначення окремих приміщень костелу і монастиря. Йдеться про кухні, класи, бібліотеки, зали, які використовувалися гімназією у XVIII – поч. XIX ст.

Костел святого Антонія з Падуї та монастир бернардинців – храмово-монастирський комплекс у Збаражі – одні з найдавніших споруд міста. Це – пам'ятка архітектури ХVІІ-XVIII століть.

Спорудження першого костелу розпочалося навесні 1628 року біля підніжжя невеликого пагорба поблизу річки Гнізна. У 1675 р. турки, татари й козаки знищили його повністю, врятовано було лише три вівтарні образи. Лише в 1746 р. за ініціативи Станіслава і Вікторії Потоцьких розпочали спорудження другого – бернардинського – костелу.

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Нині костел святого Антонія Падуанського, в якому ведуться богослужіння, і будівлі монастирського комплексу отців бернардинів належать Національному заповіднику «Замки Тернопілля».

Фото: Олег Снітовський

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