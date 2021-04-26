За минулий рік частка туризму в світовій економіці знизилася вдвічі – звіт WTTC

Частка туристичної індустрії в світовому ВВП у 2020 році становила 5,5%, як порівняти з 10,4% у 2019-му: цей показник упав удвічі на тлі пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC) спільно з Oxford Economics.

Це дослідження стосувалося впливу подорожей і туризму на економіку та зайнятість для 185 країн і 25 географічних або економічних регіонів світу.

Так, до пандемії туристична сфера – з її прямим та непрямим впливом – створювала одне з чотирьох усіх нових робочих місць у світі та 10,4% світового ВВП (9,2 трильйона доларів).

Однак торік внесок індустрії туризму й подорожей у світову економіку знизився до 5,5%, сектор втратив майже 4,5 трильйона доларів. Фактично частка туризму в світовому ВВП знизилася на 49,1%.

Водночас уся світова економіка впродовж 2020 року скоротилася на 3,7%.

Зазначається, що за 2020 рік у сфері туризму було втрачено 62 мільйони робочих місць (скорочення на 18,5%), в результаті чого у галузі залишилося 272 мільйони працівників.

Варто зауважити, що витрати внутрішніх туристів у світовому масштабі знизилися на 45%, у той час як витрати іноземних — на 69,4%.