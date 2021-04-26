Біля трьох замків Закарпаття з’явилися оригінальні артоб’єкти

На Закарпатті біля трьох замків – Королевського, Виноградівського, Квасівського – відбулося урочисте відкриття артоб’єктів у межах проєкту «Відновлення туристичної привабливості історичного «Соляного шляху».

Як передає Укрінформ, про це повідомило управління туризму та курортів Закарпатської ОДА в Фейсбуці.

Зазначається, що у межах проєкту встановили візуально-інформаційні стенди із доповненим зображенням історичних споруд на «Соляному шляху».

«Очікуємо, що зазначені артоб'єкти стануть ще однією туристичною «родзинкою» Закарпаття та доповнюватимуть подорожі жителів і гостей області новими враженнями», – додали в управлінні.

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Проєкт «Відновлення туристичної привабливості історичного «Соляного шляху» реалізує АРР «Закарпаття».

Як повідомляв Укрінформ, аналогічний артоб’єкт – прозорий екран із контурами відсутніх елементів – відкрили торік у жовтні на руїнах Середнянського замку.

Фото: управління туризму та курортів Закарпатської ОДА