Скітур: лижна мандрівка засніженими Карпатами

В Українських Карпатах туристи все частіше обирають комбіноване дозвілля – поєднують зимові мандри й гірськолижний відпочинок у скітурах.

Тут існує кілька скітур-маршрутів, які користуються популярністю серед шанувальників лиж.

Одним із них – від полонини Гаджина до підніжжя гори Ребра біля Чорногірського хребта – промандрував фотокореспондент Укрінформу.

Пропонуємо переглянути світлини й надихнутися на неординарну мандрівку в гори.

Як відомо, скітур – це різновид зимового дозвілля, який передбачає проходження маршрутів по пересіченій місцевості на спеціальних лижах з підйомами і спусками.

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Фото: Маркіян Лисейко/Укрінформ