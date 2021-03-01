Скітур: лижна мандрівка засніженими Карпатами
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Укрінформ
В Українських Карпатах туристи все частіше обирають комбіноване дозвілля – поєднують зимові мандри й гірськолижний відпочинок у скітурах.
Тут існує кілька скітур-маршрутів, які користуються популярністю серед шанувальників лиж.
Одним із них – від полонини Гаджина до підніжжя гори Ребра біля Чорногірського хребта – промандрував фотокореспондент Укрінформу.
Пропонуємо переглянути світлини й надихнутися на неординарну мандрівку в гори.
Як відомо, скітур – це різновид зимового дозвілля, який передбачає проходження маршрутів по пересіченій місцевості на спеціальних лижах з підйомами і спусками.
Фото: Маркіян Лисейко/Укрінформ