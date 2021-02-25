Держстату та НБУ презентували аналітичну туристичну платформу

Представники платіжної системи Mastercard презентували аналітичну туристичну платформу для представників Державної служби статистики та Національного банку України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму у Фейсбуці.

"У межах діяльності агентства цього тижня відбулася презентація аналітичної туристичної платформи Mastercard для представників Державної служби статистики України та Національного банку України", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили представники компанії, під час завантаження система попросить вказати близько 20 напрямків, які цікавлять туристів найбільше. Саме за ними щотижнево відбуватиметься оновлення capacitу.

За словами творців платформи, це дасть змогу ефективніше планувати маркетингові кампанії та організацію туристичних сезонів.

У Держтуризмі підкреслили, що платформа дає можливість легко простежити витрати туристів з усього світу за різними критеріями та виокремити дані, які в подальшому використовуватимуться для створення сателітного рахунку.

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"Так, Державне агентство розвитку туризму України матиме змогу провести якісний аналіз того, який турист до нас приїжджає, скільки він витрачає та яка структура цих витрат", – додали у відомстві.

Голова ДАРТ Мар’яна Олеськів наголосила, що завдяки збиранню та систематизації таких даних агентство зможе визначити реальний внесок туризму в економіку країни та в перспективі збільшити його.

Як повідомлялося, Держтуризм активно співпрацює з Державною службою статистики та Національним банком України задля створення сателітного рахунку туризму.

Крім цього, у ДАРТ працюють над розробленням Єдиного туристичного реєстру та Туристичного порталу України. У вересні 2020 року Міністерство культури та інформполітики спільно з Держтуризмом презентували проєкт оновленого закону "Про туризм". Зокрема, він передбачає розроблення Єдиного туристичного реєстру, запровадження сучасної термінології, закладання механізмів створення цільових туристичних фондів.