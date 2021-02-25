Укравтодор і Держтуризм домовилися з українським бізнесом спільно розвивати гірські курорти

Державне агентство розвитку туризму, Укравтодор та українські компанії «Буковель», «ОККО-Холдінг» та «Боржава Есет» підписали Меморандум про співпрацю щодо розвитку інфраструктури гірських курортів.

Підписання відбулося 24 лютого в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», передає Укрінформ.

Співпрацю заплановано в межах реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та проєкту «Велике будівництво».

«Ми націлені на об’єднання зусиль органів державної влади та місцевих підприємців, щоб створити сприятливі умови для розвитку туризму як одного з провайдерів покращення економіки України. Особливо це важливо для Карпатського регіону, де розвиток туристичної інфраструктури передбачає насамперед створення робочих місць», – повідомила голова Держтуризму Мар’яна Олеськів.

За її словами, згідно з досягнутими домовленостями, ДАРТ проводитиме консультації з учасниками туристичного ринку та місцевими громадами. За їхніми результатами, агентство надаватиме Укравтодору конкретні пропозиції щодо поліпшення стану та інфраструктури доріг з урахуванням привабливості та пріоритетності туристичних «магнітів».

«Дорога до гірських курортів має бути зручною, безпечною і не перетворюватися у ще один елемент екстрим-туру. Ми підтримуємо реалізацію проєкту «Карпатське коло курортів», який дасть змогу створити комплексні туристичні продукти в межах регіону: від зеленого туризму до культурних подій світового значення», – наголосили учасники.

Як зауважив голова Укравтодору Олександр Кубраков, перші результати проєкту вже є – у 2020 році відновлено 67,8 км доріг у межах Карпатського регіону (у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях). Загалом ремонт охопить 248,9 км автошляхів державного значення та 36 штучних споруд.

«Наше спільне завдання — це розвиток туристичної інфраструктури, створення локацій, які відповідають міжнародним стандартам та комфортні для відвідувачів. І завдяки підпроєкту «Великого будівництва» під назвою «Мале карпатське коло» ми маємо реальні можливості для втілення цих цілей», — підсумував Кубраков.

Як раніше повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, проєкт «Мале карпатське коло» – частина президентської програми «Велике будівництво». Нові шляхи з'єднають курортні центри у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.