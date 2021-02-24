Головні закарпатські «магніти» Малого Карпатського кола – Синевир і Боржава
Як передає Укрінформ, про це на Всеукраїнському форумі "Україна.30. Інфраструктура" повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.
Він зазначив, що Боржавський хребет пролягає трьома районами Закарпатської області, і інфраструктурний проєкт "Мале Карпатське коло" стане поштовхом до їхнього розвитку. До того ж на Боржавських полонинах планується побудова туристичного кластеру "Боржава".
За словами Шинкарюка, уже зараз там є ціла низка пропозицій для туристів – діють курорти Пилипець, Ізки, Подобовець.
"Ідеєю Закарпатської ОДА було розширити "Мале Карпатське коло" до КПП "Яблунівка" на румунському кордоні – у такий спосіб ми зможемо залучити в Карпати румунських туристів, які їдуть відпочивати на Буковель, а також зробити доступ українцям, які відпочивають в Карпатах, до румунського повіту Марамуреш", – сказав Шинкарюк.
Як відомо, Мале Карпатське коло – це інфраструктурний проєкт, до якого входять три області – Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська. Він має на меті через розвиток туризму сприяти підвищенню рівня життя місцевого населення та створенню якісної дорожньої і туристичної інфраструктури.