Головні закарпатські «магніти» Малого Карпатського кола – Синевир і Боржава

Ключові "магніти" на закарпатському відрізку інфраструктурного проєкту "Мале Карпатське коло" – полонина Боржава та озеро Синевир.

Як передає Укрінформ, про це на Всеукраїнському форумі "Україна.30. Інфраструктура" повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

Він зазначив, що Боржавський хребет пролягає трьома районами Закарпатської області, і інфраструктурний проєкт "Мале Карпатське коло" стане поштовхом до їхнього розвитку. До того ж на Боржавських полонинах планується побудова туристичного кластеру "Боржава".

За словами Шинкарюка, уже зараз там є ціла низка пропозицій для туристів – діють курорти Пилипець, Ізки, Подобовець.

"Ідеєю Закарпатської ОДА було розширити "Мале Карпатське коло" до КПП "Яблунівка" на румунському кордоні – у такий спосіб ми зможемо залучити в Карпати румунських туристів, які їдуть відпочивати на Буковель, а також зробити доступ українцям, які відпочивають в Карпатах, до румунського повіту Марамуреш", – сказав Шинкарюк.

Як відомо, Мале Карпатське коло – це інфраструктурний проєкт, до якого входять три області – Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська. Він має на меті через розвиток туризму сприяти підвищенню рівня життя місцевого населення та створенню якісної дорожньої і туристичної інфраструктури.