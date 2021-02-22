«Мале Карпатське коло» включили у програму «Велике будівництво»

Масштабний проєкт “Мале Карпатське коло” включили у президентську програму “Велике Будіництво” на 2021 рік.

Як повідомляє пресслужба Львівської ОДА, програму презентували 22 лютого під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», передає Укрінформ.

“Те, що дороги "Малого Карпатського кола" увійшли в перелік об’єктів «Великого будівництва» означає, що ми точно зможемо реалізувати задумане в найближчі 2-3 роки. Ми бачили, якими темпами зводили, ремонтували різні інфраструктурні та соціальні об’єкти в межах програми президента минулого року, як чітко фінансувалися всі роботи", - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Він додав, що в межах "Великого будівництва" було відремонтовано 278 км автошляхів державного значення, а саме - "Львів – Пустомити – Меденичі", "Східниця – Пісочна", ділянки великого транзитного кільця "Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка", і багато інших. А також - понад 100 кілометрів доріг місцевого значення, як-от "Східниця – Верхнє Синьовидне".

Реалізацію проєкту "Мале Карпатське коло" Львівська ОДА спільно зі Службою автомобільних доріг розпочала ще торік. Зокрем,а за 200 млн грн коштів державного дорожнього фонду почали ремонтувати окремі ділянки автодоріг Славське-Хащованя, Славське-Вигода та Бориня-Боберка. Також запустили процес виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво нових доріг і реконструкцію інших.

На цей рік для продовження ремонтних робіт на автошляхах місцевого значення необхідно майже 700 мільйонів грн, державного – 1,2 млрд. Фінансовий ресурс із держбюджету дозволить виконати повний комплекс робіт на дорозі «Бориня – Боберка» та на дорозі «Славське – Хащованя» до межі Львівської області.

Як повідомляв Укрінформ, «Мале Карпатське коло» - проєкт, який у найближчому майбутньому об’єднає курортні й туристичні центри трьох областей. Серед ключових таких центрів з боку Львівщини – Славське, Рожанка (Верхня і Нижня), Сколе та Плай, із Закарпаття – Пилипець, Ізки, Синевир та Міжгір’я, а з Івано-Франківщии – Вигода, Вишків і Буковель.