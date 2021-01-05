За інвестпроєктом «Мале Карпатське коло» уже розробили документацію по 5 об'єктах

Служба автомобільних доріг у Львівській області вже має розроблену проєктну документацію на 5 об’єктів у межах державного інвестиційного проєкту «Мале Карпатське коло».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

"Станом на початок 2021 року маємо розроблену проєктну документацію на 5 об’єктів, по яких оголошено закупівлю на виконання будівельних робіт", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, розроблено документацію на капітальний ремонт мостових переходів через річку Орявчик, річку Орява, річку Бримівка, річку Сможанка на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп.

Також розроблено проєктну документацію та оголошено закупівлі для проведення експертизи проєкту на капітальний ремонт мостового переходу через річку Опір на автомобільній дорозі Т-14-24 Сколе – Славське.

Окрім цього, на автодорозі Київ-Чоп заплановано влаштувати дві кільцеві розв’язки, по яких оголошено закупівлю на виконання будівельних робіт.

У межах реалізації проєкту «Мале Карпатське коло» передбачено відремонтувати 75,5 км доріг загального користування державного значення Львівщини. Зокрема, М-06 Київ-Чоп - 51,5 км та Т-14-24 Сколе-Славське – 24,0 км. Крім цього, плануємо відновити 37 мостових переходів, з них на дорозі М-06 Київ-Чоп - 26 шт., та на дорозі Т-14-24 Сколе-Славське -11 шт.

Загалом, Державний інвестпроєкт включає 16 об’єктів на дорогах державного значення у Львівській області на орієнтовну суму 2,5 млрд грн.

«Завдяки проєкту «Мале Карпатське коло» ми не лише з’єднаємо між собою три області Західного регіону України гарними дорогами, він також дозволить нам відродити центральну частину Українських Карпат. Адже для регіону далеко не останню роль відіграє дорожня інфраструктура. Відремонтовані дороги вплинуть на розвиток туризму та соціально-економічне становище регіону загалом. Окрім гарного та якісного дорожнього покриття, не менш важливим є безпечні дороги», прокоментував керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

У межах проєкту "Мале карпатське коло" на Львівщині реалізують 34 проєкти з капремонту та будівництва доріг, а також реконструкції мостів, на реалізацію яких потрібно близько трьох мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

“Минулого року на реалізацію "Малого карпатського кола" Львівщина отримала 200 млн грн з Державного дорожнього фонду. Цього року теж очікуємо таку суму. Але цього не достатньо, щоб вчасно завершити проєкт... Загальна сума, яка необхідна для будівництва та ремонту доріг місцевого значення в межах "Малого карпатського кола", близько трьох мільярдів гривень”, - наголосив заступник голови облдержадміністрації Юрій Бучко.

За його словами, у частині відповідальності Львівщини передбачено реконструкцію 5 доріг, серед яких Славське-Вигода, Славське – Хащованя, Хітар – Тухля, Бориня – Мохнате та Бориня – Боберка. Окрім того, планується будівництво трьох автошляхів - це дорога, яка з’єднає Івано-Франківську область із дорогою Славське – Вигода протяжністю 11 кілометрів, автошляхувід с. Нижнє Студене Закарпатської області до дороги Славське - Хащованя – 8,5 км, а також дорога в обхід залізничних мостів, що з’єднає автошляхи Сколе - Славськ і Славське - Вигода протяжністю понад кілометр.

Як повідомлялося, наприкінці 2019 року Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту «Мале карпатське коло». Насамперед він спрямований на розкриття туристичного потенціалу Карпатського регіону, покращення інфраструктурної доступності.