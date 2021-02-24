На Херсонщині інвесторам пропонують створити мініЛас-Вегас

На Херсонщині потенційним інвесторам пропонують курортний інвестиційний проєкт La Perla Azzurra, що має стати "мініЛас-Вегасом".

Як передає Укрінформ, про це заявив на спеціальній сесії Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" т.в.о. голови Херсонської ОДА Сергій Козир.

"Перший проєкт – це масштабний туристичний інвестиційний проєкт La Perla Azzurra. Найперше він увійшов до ста пріоритетних інвестиційних проєктів, затверджених Кабінетом Міністрів. Основна мета – організація високоякісного комплексу туристичних і розважальних послуг цілорічного функціонування, зокрема з доступом до сфери грального бізнесу… та повним спектром курортних послуг. Саме цим проєктом ми хочемо зробити мініЛас-Вегас у Херсонській області, щоб тут розміщувалася вся інфраструктура, пов’язана з гральним бізнесом", – зазначив Козир.

За його словами, завдяки таким проєктам курортний сезон, що нині триває з травня до вересня, в області планують продовжити на цілий рік.

Козир розповів, для того, щоб розпочати розбудову саме цього курортного напрямку, необхідно здійснити намив території – збільшити берегову лінію, збудувати берегоукріплювальну споруду вздовж пляжу Чорного моря та озера Устричне, прокласти інженерні мережі, розбудувати прилеглу інфраструктуру, створити спеціальну гральну зону.

Уже отримано висновок з оцінки впливу на довкілля, зроблено матеріали інженерно-геологічних вишукувань, експертний висновок з розгляду проєктної документації та дозвіл на виконання будівельних робіт у частині намивання території.

Очільник ОДА також зазначив, що є кілька варіантів залучення інвесторів – це і суборенда земельних ділянок, суперфіцій, продаж права оренди на всю ділянку.

"Ми розуміємо, що проєкт потребує великих капіталовкладень, тому пропонуємо 17 земельних ділянок різної площі під забудову", – сказав Козир.

Як зазначається на сайті investinkherson, йдеться про розбудову узбережжя Чорного моря на озері Устричне між селищами Приморське Голопристанського та Лазурне Скадовського району.

Передбачувана вартість проєкту – 1 млрд доларів. Площа курортної зони – 596,16 га, з них 300 га – під забудову – готелі та апартаменти.