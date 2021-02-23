Замки, городища й нацпарки: Волинню та Рівненщиною прокладуть новий туристичний маршрут

Територією двох областей – Волинської та Рівненської – незабаром проляже новий маршрут для мандрівників під назвою "Волинський спадок", який матиме довжину близько 150 км.

Про це повідомляють у Фейсбуці автори проєкту – ГО "Волинська фундація", передає Укрінформ.

Як зазначили організатори, маршрут пролягатиме, зокрема, через Олику, Цумань, Клевань, Деражне, Білів, Пересопницю. “Волинський спадок” прокладуть за міжнародними стандартами ознакування. До маршруту входитимуть різноманітні пам’ятки історії, культури та архітектури, а також об’єкти природо-заповідного фонду.

“Замки, храми, древні городища, національні парки та заповідні урочища – все це і є волинський спадок, який нам залишили предки. А наше завдання його зберегти та привернути увагу широкого кола громадськості. Туристи незабаром можуть обирати не лише відвідування якогось окремого цікавого об'єкта, а планувати різнопланові мандрівки, обираючи власний відрізок маршруту”, – розповів керівник проєкту Павло Данильчук.

Очікують, що відкриття та презентація маршруту, який “Волинська фундація” створює у партнерстві з Українською природоохоронною групою (UNCG) та за сприяння Українського культурного фонду, відбудеться на початку літа.