ДАРТ розробить рекламну кампанію для розвитку туризму — Олеськів
Про це голова відомства Мар’яна Олеськів розповіла в коментарі кореспонденту Укрінформу.
"Протягом найближчих місяців Держтуризм планує розробити потужну рекламну кампанію під різні туристичні сегменти", – сказала Олеськів.
За її словами, нині в агентстві активно розвивають внутрішній туризм у межах програми "#МандруйУкраїною". Також створена маркетингова кампанія Visit Ukraine NOW, яка націлена на міжнародний ринок. Окрім цього, розвивається напрям ділового туризму – Meet in Ukraine NOW.
Водночас Олеськів зауважила, що Держтуризм продовжує працювати над розробленням Єдиного туристичного реєстру та Туристичного порталу України.
"Створення якісної статистики, аналіз, збір та упорядкування даних – важливі елементи для розвитку туристичної галузі", – сказала вона.
Голова ДАРТ також наголосила, що задля створення сателітного рахунку туризму ведеться співпраця з Державною службою статистики України та Національним банком України.
Як повідомляв Укрінформ, у червні 2020 року Державне агентство розвитку туризму дало старт проєкту "Мандруй Україною", мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм.
У вересні 2020 року Міністерство культури та інформполітики спільно з Держтуризмом презентували проєкт оновленого закону "Про туризм". Зокрема, він передбачає розроблення Єдиного туристичного реєстру, запровадження сучасної термінології, закладання механізмів створення цільових туристичних фондів.