ДАРТ розробить рекламну кампанію для розвитку туризму — Олеськів

ДАРТ розробить рекламну кампанію для розвитку туризму — Олеськів

Укрінформ
Державне агентство розвитку туризму готує низку рекламних програм для розвитку внутрішнього, в‘їзного та ділового туризму.

Про це голова відомства Мар’яна Олеськів розповіла в коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Протягом найближчих місяців Держтуризм планує розробити потужну рекламну кампанію під різні туристичні сегменти", – сказала Олеськів.

За її словами, нині в агентстві активно розвивають внутрішній туризм у межах програми "#МандруйУкраїною". Також створена маркетингова кампанія Visit Ukraine NOW, яка націлена на міжнародний ринок. Окрім цього, розвивається напрям ділового туризму – Meet in Ukraine NOW.

Водночас Олеськів зауважила, що Держтуризм продовжує працювати над розробленням Єдиного туристичного реєстру та Туристичного порталу України.

"Створення якісної статистики, аналіз, збір та упорядкування даних – важливі елементи для розвитку туристичної галузі", – сказала вона.

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Голова ДАРТ також наголосила, що задля створення сателітного рахунку туризму ведеться співпраця з Державною службою статистики України та Національним банком України.

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2020 року Державне агентство розвитку туризму дало старт проєкту "Мандруй Україною", мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм.

У вересні 2020 року Міністерство культури та інформполітики спільно з Держтуризмом презентували проєкт оновленого закону "Про туризм". Зокрема, він передбачає розроблення Єдиного туристичного реєстру, запровадження сучасної термінології, закладання механізмів створення цільових туристичних фондів.

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