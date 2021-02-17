Суд повернув державі пляж у курортному Коблевому
Укрінформ
На Миколаївщині забрали у приватної особи і повернули державі ділянку пляжу на узбережжі Чорного моря у курортному селищі Коблеве вартістю 1 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Миколаївської області, передає Укрінформ.
Судом задоволено позов прокуратури до громадянина, якому незаконно надано у приватну власність земельну ділянку площею 9 тис. кв м, що на узбережжі Чорного моря у Березанському районі.
З метою реального виконання рішення суду місцевою прокуратурою ініційовано питання про реєстрацію права власності на землю за державою.
Наразі вказану земельну ділянку повернуто з незаконного володіння фізичної особи, про що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зроблено відповідні записи.