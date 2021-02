Херсонщина пропонує туристам зимові прогулянки на байдарках

На Херсонщині представили відео про зимові прогулянки на байдарках трьома локаціями області.

Про це повідомив у Фейсбуці артдиректор проєкту Trip Must Go On Олексій Білецький, передає Укрінформ.

«Нове відео про те, як на байдарках катаються місцеві і туристи в Херсонських плавнях, в лимані біля Станіслава і в Генічеську в протоках і по Сивашу», – написав Білецький.

Зокрема, як повідомляється на сайті проекту Trip Must Go On, в Херсонських плавнях туристам пропонують три маршрути.

Зимовий маршрут біля Станіслава прокладений територією Олександрівського й Станіславського ландшафтних заповідників.

Також прокладено маршрути в Генічеську. Перший – протокою Тонка, що передбачає прохід під Залізним мостом в сторону моря з висадкою на острові і має довжину 4 км в обидві сторони. Другий – протокою Крученка (Кручене гирло) з зупинкою на о. Верблюжий, завдовжки близько 7 км в обидві сторони.