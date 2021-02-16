Херсонщина пропонує туристам зимові прогулянки на байдарках

Херсонщина пропонує туристам зимові прогулянки на байдарках

Відео
Укрінформ
На Херсонщині представили відео про зимові прогулянки на байдарках трьома локаціями області.

Про це повідомив у Фейсбуці артдиректор проєкту Trip Must Go On Олексій Білецький, передає Укрінформ.

«Нове відео про те, як на байдарках катаються місцеві і туристи в Херсонських плавнях, в лимані біля Станіслава і в Генічеську в протоках і по Сивашу», – написав Білецький.

Зокрема, як повідомляється на сайті проекту Trip Must Go On, в Херсонських плавнях туристам пропонують три маршрути.

Зимовий маршрут біля Станіслава прокладений територією Олександрівського й Станіславського ландшафтних заповідників.

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Також прокладено маршрути в Генічеську. Перший – протокою Тонка, що передбачає прохід під Залізним мостом в сторону моря з висадкою на острові і має довжину 4 км в обидві сторони. Другий – протокою Крученка (Кручене гирло) з зупинкою на о. Верблюжий, завдовжки близько 7 км в обидві сторони.

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