Куротне Коблево стане місцем реалізації австрійського проєкту розвитку територій

Курортне селище Коблево на Миколаївщині обрано місцем реалізації пілотного інноваційного проєкту URBAN MENUS – 3D – Smart City (Австрія). Він передбачає візуалізацію так званого "розумного міста" щодо перспектив розвитку території.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Агентства місцевого розвитку Коблівської ОТГ Сергій Фєдосєєв.

"Завдяки тривалій співпраці нашого Агентства з Торговим відділом Посольства Австрії в Україні селище Коблево обрано місцем реалізації австрійського пілотного проєкту URBAN MENUS. Він, зокрема, передбачає візуалізацію з погляду перспектив розвитку цієї території. Це сталося завдяки тому, що до Агентства звернулася торговий радник Посольства Австрії в Україні Габріель Газельсбергер. Вона запропонувала нам участь в інноваційній програмі URBAN MENUS – 3D – Smart City відомого архітектора Лаури Шпінадель, яка має численні міжнародні нагороди і визнання за планування містечка Економічного університету у Відні", – розповів Фєдосєєв.

За його словами, він разом зі своїм заступником Володимиром Киливником взяли участь в онлайн-зустрічі Think-Tank-Meeting зі Шпінадель, під час якої та представила початкове бачення платформи "розумного міста". Адже за допомогою 3D-віртуальної реальності URBAN MENUS швидко трансформує майбутні зображення, дає змогу оцінити ефекти з погляду ресурсів, екології, потреб суспільства, міського середовища та прибутковості.

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"Передбачається, що проєкт на базі нашої Коблівської ОТГ буде реалізовано вже в найближчі три місяці, ще до початку курортного сезону. А поки що я не можу озвучувати деталі", - зазначив Фєдосєєв.

Він також не приховує свого задоволення тим, що Шпінадель вибрала для реалізації свого проєкту саме Коблево з його Чорноморським узбережжям та відомими рекреаційно-оздоровчими територіями, адже це дасть змогу по-іншому підійти до розвитку цієї території.

Фінансування проєкту забезпечує Міністерство економіки.