Куротне Коблево стане місцем реалізації австрійського проєкту розвитку територій
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Агентства місцевого розвитку Коблівської ОТГ Сергій Фєдосєєв.
"Завдяки тривалій співпраці нашого Агентства з Торговим відділом Посольства Австрії в Україні селище Коблево обрано місцем реалізації австрійського пілотного проєкту URBAN MENUS. Він, зокрема, передбачає візуалізацію з погляду перспектив розвитку цієї території. Це сталося завдяки тому, що до Агентства звернулася торговий радник Посольства Австрії в Україні Габріель Газельсбергер. Вона запропонувала нам участь в інноваційній програмі URBAN MENUS – 3D – Smart City відомого архітектора Лаури Шпінадель, яка має численні міжнародні нагороди і визнання за планування містечка Економічного університету у Відні", – розповів Фєдосєєв.
За його словами, він разом зі своїм заступником Володимиром Киливником взяли участь в онлайн-зустрічі Think-Tank-Meeting зі Шпінадель, під час якої та представила початкове бачення платформи "розумного міста". Адже за допомогою 3D-віртуальної реальності URBAN MENUS швидко трансформує майбутні зображення, дає змогу оцінити ефекти з погляду ресурсів, екології, потреб суспільства, міського середовища та прибутковості.
"Передбачається, що проєкт на базі нашої Коблівської ОТГ буде реалізовано вже в найближчі три місяці, ще до початку курортного сезону. А поки що я не можу озвучувати деталі", - зазначив Фєдосєєв.
Він також не приховує свого задоволення тим, що Шпінадель вибрала для реалізації свого проєкту саме Коблево з його Чорноморським узбережжям та відомими рекреаційно-оздоровчими територіями, адже це дасть змогу по-іншому підійти до розвитку цієї території.
Фінансування проєкту забезпечує Міністерство економіки.