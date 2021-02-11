В Укрзалізниці розповіли, куди українці найчастіше мандрують на День закоханих

АТ "Укрзалізниця" напередодні Дня святого Валентина оприлюднила інформацію про 5 найромантичніших залізничних маршрутів України і їхні туристичні локації.

Як передає Укрінформ із посиланням на сайт УЗ, серед улюблених міст у закоханих – Львів, Одеса, Луцьк, Чернівці, Тернопіль.

"Сподіваємося, що попри негоду та снігопади знайдуться сміливці, які вирушать в одне з найромантичніших міст України, щоб яскраво та незабутньо відзначити День закоханих. Також у пригоді стануть рекомендації про найцікавіші фотозони та найсмачніші місця, які можна відвідати", – додали у компанії.

Так, залізничний перевізник радить, що побачити в кожному з п’яти міст, де зробити селфі, як провести романтичний вечір, а також яким поїздом найзручніше дістатися до місця призначення.

Як відомо, щороку 14 лютого у світі відзначається День святого Валентина, або День усіх закоханих. В Україні це свято з’явилось порівняно нещодавно і відразу стало дуже популярним.