На Прикарпатті розвивають інфраструктуру для велотуристів

У центрі кліматичного курорту Татарів на Івано-Франківщині з’явилася нова локація для туристів на велосипедах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ворохтянська селищна рада (територіальна громада Ворохти та Татарова) в Фейсбуці.

"Ворохтянська громада отримала новий туристично-рекреаційний об’єкт. Мала архітектурна форма для велосипедистів була встановлена в центрі Татарова у межах проєкту "Bike AcceNT: велосипедна доступність об’єднує території", співфінансування якого здійснюється Європейським Союзом в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020", – йдеться в повідомленні.

Мета проєкту – створити умови для розвитку велосипедної інфраструктури в прикордонній зоні Словаччини та України й покращити доступність регіону для велосипедистів. Крім того, ініціатива покликана підвищити обізнаність про важливість велосипедів як екологічно чистого та кліматично безпечного транспорту.

У Ворохтянській громаді переконані, що встановлення велосипедної інфраструктури допоможе їм стати важливою дестинацією для велосипедистів, які подорожують із Закарпаття та країн Європейського Союзу в Івано-Франківську область. Крім того, такі заходи в громаді даватимуть змогу популяризувати розвиток дружніх до природи видів транспорту та сталої мобільності.

Крім Татарова, такі зупинки встановлені в с. Слобода-Болехівська Долинського району, м. Долина, с. Пістинь Косівського району та с. Верхній Ясенів Верховинського району.

Фото: Ворохтянська селищна рада