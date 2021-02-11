На Київщині розквітне майже 4-мільйонне поле тюльпанів

Майже чотири мільйони тюльпанів різних сортів і кольорів розквітнуть навесні на території дендрологічного парку "Добропарк" поблизу села Мотижин на Київщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомила адміністрація парку в Фейсбуці, підбиваючи підсумки конкурсу серед підписників.

"Раді анонсувати, що у новому сезоні розквітне 3 мільйони 700 тисяч тюльпанів!", – йдеться в повідомленні.

Натомість минулого сезону, що зазвичай стартує у другій половині квітня, в "Добропарку" цвіло 1 мільйон 270 тисяч тюльпанів 70 сортів.

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Крім того, наприкінці минулого сезону на парковій території висадили 40 грабів сорту Carpinus Betulus, які мають доповнити ландшафт зеленим тунелем з квітковим килимом.

"Унікальність цих рослини у тому, що ще з дворічного віку гілки граба обережно формували з нахилом, щоб у парі два дерева утворювали арку. Вже навесні 5-метрові арки зазеленіють, утворюючи атріум з 100 тисячами тюльпанів усередині", – анонсували в адміністрації.

Як відомо, "Добропарк" площею 285 га відкрився у Макарівському районі Київської області у квітні 2020 року.