На Буковині вдосконалять маршрути пішого туризму

У Чернівецькій області хочуть упорядкувати та вдосконалити пішохідні туристичні маршрути й нанести їх на інтерактивну мапу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

Зокрема, планують інвентаризувати маршрути, що вже існують, замінити знаки, інформаційні таблички та розробити й промаркувати нові туристичні шляхи.

Також усі маршрути нанесуть на інтерактивну карту. Це має допомогти туристам краще орієнтуватися та зробити пішохідні мандрівки більш безпечними.

Над втіленням ініціативи працює спеціальна робоча група. Долучитися до неї запрошують краєзнавців, географів, туристів та мандрівників.