Зимовий лук найвищого гірськолижного курорту Українських Карпат
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Укрінформ
Драгобрат – найвищий гірськолижний курорт Українських Карпат – повністю вкритий снігом, чим привалює охочих до зимових катань.
Побачив засніжені траси та неймовірні місцеві краєвиди й фотокореспондент Укрінформу.
Деякі траси закриті через значний сніговий покрив і небезпеку сходження лавин. Однак вона все ж не лякає відчайдухів на лижах і сноубордах. Ті розсікають схилами на тлі засніжених дерев.
Як відомо, Драгобрат приваблює лижників та сноубордистів саме природнім снігом. Тут він тримається найдовше – аж до квітня.
Фото: Маркіян Лисейко/Укрінформ