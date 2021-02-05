Держтуризм запустив власний сайт

У Державного агентства розвитку туризму України з’явився власний інформаційний ресурс.

Як повідомляється на сторінці ДАРТ у Фейсбуці, відтепер уся офіційна інформація, новини та діяльність відомства насамперед висвітлюватимуться на сайті, передає Укрінформ.

«Ми стали ще більш відкритими. Читачі зможуть ознайомитися з діяльністю Агентства та оперативно отримувати необхідну інформацію. Для учасників ринку будуть актуальними останні новини щодо умов ліцензування та категоризації. Для туристів та тих, хто тільки планує мандрівки, стануть в пригоді офіційні дані щодо перетину кордону та поділу країн на «червоні» та «зелені» зони. Найближчим часом ми також плануємо додати розділ з туристичною статистикою», – прокоментувала запуск ресурсу голова агентства Мар’яна Олеськів.

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Крім того, через сайт tourism.gov.ua можна зв’язатися з фахівцями ДАРТ і поставити їм актуальні запитання.

У Держтуризмі також зазначили, що наразі триває робота над створенням багатомовного порталу про туристичний потенціал України.