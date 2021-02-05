Вінниця за 5 років заробила на туризмі понад 100 мільйонів гривень

За останні п’ять років сукупний прямий внесок туризму в економіку Вінниці становив понад 100 млн грн.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків із громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«Якщо брати сукупний прямий внесок туризму в економіку міста, то, крім туристичного збору, це понад 100 млн гривень податків від суб’єктів, що обслуговують туризм. Особливо помітно зросла частка надходжень від закладів розміщень, яких станом на кінець 2020 року у місті існує 47. Затримка більшої кількості туристів мінімум на добу – головна перемога останніх 5 років, і це підтверджують дослідження, проведені в 2019 році», – розповів директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міськради Олександр Вешелені.

Згідно з повідомленням, упродовж останнього п’ятиріччя в межах міської програми розвитку туризму з бюджету громади в заходи з розвитку галузі інвестовано 4,1 млн грн. Водночас туристичний збір за п’ять років становив 3,82 млн грн. Тож Вінниця стала однією з небагатьох громад України, де фінансування галузі туризму пропорційне надходженням від туристичного збору.

Зазначається, що попри падіння кількості туристів під час пандемічного 2020 року на 55% шанси розвитку мають саме дестинації Вінниці як центру відпочинкового, ділового та медичного туризму.