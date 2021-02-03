У центрі Амстердама закриють вулицю червоних ліхтарів

У столиці Нідерландів вирішили перенести вулицю червоних ліхтарів, де надають секс-послуги, з центру міста до іншої його частини.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, таку пропозицію мера Амстердама Фемке Галсеми підтримала більшість політичних партій.

Галсема вже не перший рік говорить про новий образ столиці, зокрема, що це має бути місто з гарною архітектурою, музеями, щоб відвідувачі насолоджувалися красою Амстердама, а не сприймали його лише як місто розваг, повій та наркотиків. У такий спосіб влада хоче змінити контингент туристів, які приїжджають до Амстердама.

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Де саме створять новий район червоних ліхтарів не повідомляється.

Як повідомляв Укрінформ, в Амстердамі хочуть заборонити продаж марихуани іноземцям.

Фото: Ірина Драбок