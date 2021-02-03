Метеоритний кратер на Вінниччині стане майданчиком для музичного фестивалю

В Іллінецькому районі Вінниччини на території метеоритного кратера цьогоріч хочуть провести сучасний фестиваль електронної музики.

Про такі плани повідомили заступник голови Вінницької обласної ради Ігор Івасюк та директорка департаменту культури облдержадміністрації Ольга Дернова на спільній пресконференції, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облради.

"Є декілька цікавих мистецьких проєктів. Зокрема, в Іллінецькому районі на "астроблемі" планується організувати фестиваль. Звісно, якщо не завадить карантин", – розповів Івасюк.

Тематику фестивалю електронної музики хочуть пов’язати із космосом, позаяк саме місце проведення фесту породжує такі аналогії.

"Думаю, що візуальні інсталяції і фотозони, візуальні ефекти та й сам зміст фестивалю додасть колориту цьому місцю. А наша мета – це привернення уваги туристів і жителів нашої області. Варто нагадати усім, що таке унікальне місце є на території Вінниччини", – зазначила Ольга Дернова.

Іллінецький кратер – найдавніший в Європі метеоритний кратер, його вік – близько 400-430 млн років. Він розташований поблизу міста Іллінці (близько 40 км від Вінниці), на вододілі річок Соб і Сібок між селами Лугове Іллінецького та Іваньки Липовецького районів.

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Крім того, у планах – проведення на Вінниччині уже традиційного музичного фестивалю П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк. Частина його пройде на території маєтку графині у Браїлові.

"Після того, як музей Чайковського і фон Мекк став філією обласного краєзнавчого музею, наступний крок – це проведення частини нашого традиційного фестивалю Чайковського і фон Мекк саме на території цього палацу, цього парку. Це вже буде 18-й фестиваль", – зауважив Івасюк.

Музей П.І. Чайковського і Н.Ф. фон Мекк став сьомою філією обласного краєзнавчого музею. Відповідне рішення ухвалили 29 січня на сесії Вінницької обласної ради. Колекція цього музею – унікальна й нараховує понад 3 тисячі експонатів, 800 документів допоміжного фонду, особисті речі і графині фон Мекк, і композитора Чайковського. Саме у Браїлові композитор створив всесвітньо відомий балет "Лебедине озеро".