Нова Зеландія закликала туристів робити небанальні фото для соцмереж
Як повідомляє The Guardian, туристів попросили не наслідувати інфлюенсерів, а самостійно шукати незвичайні локації та ракурси, відкриваючи для себе щось нове, передає Укрінформ.
У межах кампанії організація випустила серію комедійних роликів про рейнджера вигаданого «загону соціального спостереження» (S.O.S. - Social Observation Squad), який бореться проти однотипних фотографій. За сюжетом, він відстежує туристів, які копіюють чужі знімки, й відмовляє їх від цього. Рейнджер критикує мандрівників за відсутність уяви, знімки в капелюсі в лавандовому полі, фото в стилі follow me to на тлі мальовничих пейзажів або кадри, на яких людина самотньо сидить на краю скелі.
«Ми помітили, що люди повторювали одні й ті ж зображення або пози незалежно від місця. У Новій Зеландії можна зробити так багато неймовірних речей, які виходять за межі соціальних трендів», – підкреслив менеджер з внутрішнього туризму Tourism NZ Бйорн Спрайтцер.
Кампанія, присвячена відмові від стереотипних фотографій з подорожей, з'явилася слідом за запущеною в травні 2020 року ініціативою #DoSomethingNewNZ, яка закликала жителів Нової Зеландії досліджувати рідну країну, поки кордони залишаються закритими.
Фото: www.tourismnewzealand.com