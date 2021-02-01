Нова Зеландія закликала туристів робити небанальні фото для соцмереж

Новозеландська державна організація Tourism NZ, що відповідає за туристичний імідж країни, закликала мандрівників відмовитися від «подорожей під соціальним впливом».

Як повідомляє The Guardian, туристів попросили не наслідувати інфлюенсерів, а самостійно шукати незвичайні локації та ракурси, відкриваючи для себе щось нове, передає Укрінформ.

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У межах кампанії організація випустила серію комедійних роликів про рейнджера вигаданого «загону соціального спостереження» (S.O.S. - Social Observation Squad), який бореться проти однотипних фотографій. За сюжетом, він відстежує туристів, які копіюють чужі знімки, й відмовляє їх від цього. Рейнджер критикує мандрівників за відсутність уяви, знімки в капелюсі в лавандовому полі, фото в стилі follow me to на тлі мальовничих пейзажів або кадри, на яких людина самотньо сидить на краю скелі.

«Ми помітили, що люди повторювали одні й ті ж зображення або пози незалежно від місця. У Новій Зеландії можна зробити так багато неймовірних речей, які виходять за межі соціальних трендів», – підкреслив менеджер з внутрішнього туризму Tourism NZ Бйорн Спрайтцер.

Кампанія, присвячена відмові від стереотипних фотографій з подорожей, з'явилася слідом за запущеною в травні 2020 року ініціативою #DoSomethingNewNZ, яка закликала жителів Нової Зеландії досліджувати рідну країну, поки кордони залишаються закритими.

Фото: www.tourismnewzealand.com