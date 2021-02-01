Нова Зеландія закликала туристів робити небанальні фото для соцмереж

Нова Зеландія закликала туристів робити небанальні фото для соцмереж

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Укрінформ
Новозеландська державна організація Tourism NZ, що відповідає за туристичний імідж країни, закликала  мандрівників відмовитися від «подорожей під соціальним впливом».

Як повідомляє The Guardian, туристів попросили не наслідувати інфлюенсерів, а самостійно шукати незвичайні локації та ракурси, відкриваючи для себе щось нове, передає Укрінформ.

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У межах кампанії організація випустила серію комедійних роликів про рейнджера вигаданого «загону соціального спостереження» (S.O.S. - Social Observation Squad), який бореться проти однотипних фотографій. За сюжетом, він відстежує туристів, які копіюють чужі знімки, й відмовляє їх від цього. Рейнджер критикує мандрівників за відсутність уяви, знімки в капелюсі в лавандовому полі, фото в стилі follow me to на тлі мальовничих пейзажів або кадри, на яких людина самотньо сидить на краю скелі.

«Ми помітили, що люди повторювали одні й ті ж зображення або пози незалежно від місця. У Новій Зеландії можна зробити так багато неймовірних речей, які виходять за межі соціальних трендів», – підкреслив менеджер з внутрішнього туризму Tourism NZ Бйорн Спрайтцер.

Кампанія, присвячена відмові від стереотипних фотографій з подорожей, з'явилася слідом за запущеною в травні 2020 року ініціативою #DoSomethingNewNZ, яка закликала жителів Нової Зеландії досліджувати рідну країну, поки кордони залишаються закритими.

Фото: www.tourismnewzealand.com

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