Чернігівщина отримала два нові заповідні об’єкти

На Чернігівщині створено два нові об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) – гідрологічну пам’ятку "Болото Тупичівське" та ландшафтний заказник "Потаманський".

Відповідне рішення ухвалили на другій (позачерговій) сесії Чернігівської обласної ради VIII скликання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Територія, пропонована до заповідання, розташована в адміністративних межах Тупичівської сільської ОТГ Городнянського району Чернігівської області", – йдеться в документі в частині про створення "Болота Тупичівського".

Зазначається, що новий об’єкт ПЗФ займає площу 35 га. З одного боку болото оточене сосновим лісом, з іншого – вільшняком. На його території виявлено близько 45 видів судинних рослин, серед яких переважають цінні та регіонально рідкісні види та лікарські рослини.

Мета створення гідрологічної пам’ятки – охорона та збереження в природному стані водно-болотного масиву, що є регулятором рівня ґрунтових вод.

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Про заказник місцевого значення "Потаманський" повідомляється, що він розташований у межах Сосницької громади і має площу близько 48 га. Цей об’єкт ПЗФ створили задля охорони й збереження природного ландшафту в заплаві річки Убідь, відновлення лук і лісів останньої, які мають важливе ґрунтозахисне та водоохоронне значення.

За інформацією департаменту екології та природних ресурсів ОДА, Чернігівська область посідає перше місце в Україні за кількістю заповідних територій. На сьогодні ця мережа нараховує 669 об’єктів загальною площею 262 424 га, що становить 7,9 % площі області. Проте цього, зазначають у департаменті, недостатньо. Адже частка заповідних територій в Україні залишається значно меншою, ніж у більшості країн Європи, де площі, зайняті ПЗФ, займають у середньому 15% території.