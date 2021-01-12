На Рівненщині створюють ще один національний природний парк

У Рівненській області розпочали роботи з облаштування національного природного парку "Пуща Радзівіла".

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

"Задля збереження та відтворення природоохоронної та історико-культурної території розпочалися роботи щодо створення національного природного парку "Пуща Радзівіла" на території Рокитнівського району. Вилучення земельних ділянок погоджено із землекористувачами, власниками земель, матеріали подані до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Проєкт указу Президента щодо створення національного природного парку вже проходить процедуру погодження в Офісі Президента", – заявив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Подолін.

За його словами, загальна площа заповідника становитиме понад 24 тисячі гектарів. Завдяки створенню нового об’єкта природно-заповідний фонд області збільшиться на один відсоток.

"Новостворений парк долучиться до двох уже діючих національних природних парків в межах області – Дермансько-Острозького та Нобельського", – додав Подолін.

Як повідомлялося, за даними Міндовкілля, у 2020 році указами Президента України до територій природно-заповідного фонду було віднесено ландшафтний заказник "Кручі" в Донецькій області, ботанічний заказник "Долина ірисів" на Закарпатті, парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва "Адамівка" у Львівській області. Також було створено національний природний парк "Королівські Бескиди" на Львівщині. Отже, цими рішеннями до природно-заповідних територій додалось ще понад 9 тис. га цінних земель.

Зараз на розгляді в Офісі Президента перебуває три проєкти указів про зміну меж національного природного парку "Верховинський" в Івано-Франківській області, "Карпатського біосферного заповідника", національного природного парку "Меотида" у Донецькій області. Це майже на 11 тис. га збільшить нові природні заповідні території.

Також вже погоджено з міністерствами й відомствами проєкти указів Президента України щодо утворення національного природного парку "Куяльницький" в Одеській області, національного природного парку "Пуща Радзивіла" у Рівненській області, розширення території національного природного парку "Вижницький" у Чернівецькій області та ботанічного заказника "Староманзирський" на Одещині.

Крім цього, у Міндовкіллі вже підготовлений проєкт указу Президента України про створення національного природного парку "Холодний Яр".