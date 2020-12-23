Уряд передав 7 нацпарків та заповідників в управління Міндовкілля – Абрамовський

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передання семи національних природних парків та заповідників у сферу управління Міндовкілля.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський на брифінгу за результатами засідання уряду, передає кореспондент Укрінформу.

"За результатами сьогоднішнього засідання уряду було прийнято важливе рішення у сфері довкілля, а саме – про передачу національних природних парків частини та заповідників у сферу управління Міндовкілля. Мова йде про Національний природний парк "Гомільшанські ліси", Рівненський заповідник, Черемський заповідник, Поліський природний заповідник, Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник та природний заповідник "Дніпровсько-Орільський" і "Медобори", – сказав Абрамовський.

Він назвав це важливим рішенням і нагадав, що завжди наголошував на тому, що головна мета – сконцентрувати управління природозаповідним фондом у Міністерстві захисту довкілля.

Також є ініціатива народних депутатів у майбутньому передати управління природно-заповідним фондом спеціальному органу виконавчої влади.

"Нашою метою є збільшення природно-заповідного фонду, догляд за ним, зокрема надання права проводити додаткові послуги заповідникам і національно-природним паркам для того, щоб зміцнювати свою матеріально-технічну базу, розвиватися і робитися ще привабливішими для населення", – наголосив Абрамовський.